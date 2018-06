Warschau (AFP) Seine Ärzte sprechen von einer medizinischen Weltpremiere: Einem 32-jährigen Patienten in Polen ist nach Angaben seiner Ärzte als erstem Erwachsenen, der mit nur einer Hand geboren wurde, eine Spender-Hand transplantiert worden. "Es ist die erste Transplantation einer oberen Extremität bei einem Erwachsenen mit dieser angeborenen Fehlbildung", sagte am Donnerstag der leitende Chirurg Adam Domanasiewicz von der Universitätsklinik in Breslau.

