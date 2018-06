Bagdad (AFP) Bei mehreren Anschlägen der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) im Nordirak sind nach Armeeangaben mindestens 23 Menschen getötet worden. Insgesamt drei Autobomben seien auf einem Markt in Gogdschali östlich von Mossul detoniert, teilte die irakische Armee am Donnerstag mit. Dabei seien mindestens 15 Zivilisten und acht Polizisten getötet worden. Der IS bekannte sich zu den drei Selbstmordattentaten.

