Bissau (AFP) Im westafrikanischen Guinea-Bissau sind von der UNO zur Verfügung gestellte Impfstoffe für 300.000 Kinder verschwunden. Das Gesundheitsministerium in der Hauptstadt Bissau gab den Vorfall, der sich bereits am Dienstag ereignete, am Donnerstag bekannt - einen Tag, bevor eine mehrfach verschobene Impfkampagne beginnen sollte. Polizei und Justiz leiteten demnach Ermittlungen ein.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.