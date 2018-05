Genf (AFP) Zur Überprüfung der Evakuierung von Ost-Aleppo hat die UNO 31 Beobachter vor Ort entsandt. Die "internationalen und nationalen" Beobachter stünden derzeit vor dem Viertel Ramussa im Süden der nordsyrischen Stadt Aleppo, sagte ein Sprecher ds UN-Büros für humanitäre Angelegenheiten (Ocha) am Donnerstag in Genf. Der UN-Sicherheitsrat hatte die Entsendung von Beobachtern in einer Resolution am Montag beschlossen.

