Kairo (AFP) Der mutmaßliche Attentäter von Berlin hat der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) in einem jetzt aufgetauchten Video die Treue geschworen. Die IS-nahe Agentur Amaq veröffentlichte am Freitag ein Video, in dem Anis Amri dem IS-Anführer Abu Bakr al-Bagdadi Treue schwört. Der Tunesier Amri war laut Ermittlungen am Montagabend mit einem Lkw in eine Menschenmenge auf einem Berliner Weihnachtsmarkt gerast, bei dem Anschlag wurden zwölf Menschen getötet.

