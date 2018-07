Osnabrück (AFP) Die Opferorganisation Weißer Ring erwartet auch in diesem Jahr an Weihnachten einen Anstieg der gewalttätigen Übergriffe in Familien. "In vielen Familien eskaliert die Lage an Weihnachten, weil alle eng beisammen sitzen und es keine Freiräume durch Arbeit oder Schule gibt", sagte Geschäftsführerin Bianca Biwers der "Neuen Osnabrücker Zeitung" vom Freitag.

