Bilbao (SID) - Abwehrtalent Yeray Álvarez vom spanischen Fußball-Erstligisten Athletic Bilbao ist an Hodenkrebs erkrankt. Das gab der baskische Traditionsklub am Freitag auf einer Pressekonferenz bekannt. Demnach sei bei dem 21-Jährigen im Rahmen einer Routine-Untersuchung ein Tumor festgestellt worden. Álvarez wird in der kommenden Woche operiert.

Innenverteidiger Álvarez war vor Saisonbeginn aus Bilbaos B-Team in die erste Mannschaft hochgezogen worden und hatte sich zuletzt zum Stammspieler beim derzeitigen Tabellensiebten der Primera División entwickelt.

In Deutschland hatte Mitte des Jahres der Fall Marco Russ Schlagzeilen gemacht. Bei dem Verteidiger von Eintracht Frankfurt war ebenfalls Hodenkrebs diagnostiziert worden, Russ gilt mittlerweile als geheilt.