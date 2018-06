Madrid (dpa) - Die Topclubs Real Madrid und FC Barcelona haben bei der Auslosung für das Achtelfinale des spanischen Fußball-Pokals schwere Lose erwischt.

Real muss mit Weltmeister Toni Kroos gegen den FC Sevilla antreten, wie die Auslosung am 23. Dezember in Madrid ergab. Barça spielt gegen Athletic Bilbao. Die Hinspiele finden am 4. Januar, die Rückspiele sieben Tage später statt.

Die Königlichen spielen zunächst daheim im Bernabéu. Gegner Sevilla hatte im letzten Wettbewerb das Endspiel erreicht, dort aber im Mai in Madrid gegen den FC Barcelona von Nationaltorwart Mar-André ter Stegen mit 0:2 verloren. Die Titelverteidiger aus Katalonien müssen im Achtelfinale zunächst ins Baskenland nach Bilbao.

Die beiden im Wettbewerb verbliebenen Zweitliga-Clubs FC Córdoba und AD Alcorcón treten im Achtelfinale gegeneinander an, so dass einer der beiden es in die Runde der letzten Acht schaffen wird.

