Accra (AFP) Bei einer Explosion an einer Tankstelle in Ghana sind fünf Menschen ums Leben gekommen und Dutzende weitere verletzt worden. Eine Leiche sei auf dem Gelände der Tankstelle in Ghanas Hauptstadt Accra geborgen und vier weitere Todesopfer seien in den umliegenden Straßen gefunden worden, sagte Feuerwehrsprecher Billy Anaglatey am Freitag. Die Explosion löste demnach einen Brand aus, der auch eine nahegelegene Schule beschädigte.

