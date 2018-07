Warschau (AFP) Aus Protest gegen die polnische Regierung halten oppositionelle Abgeordnete das Parlament in Warschau auch über die Weihnachtsfeiertage und Neujahr besetzt. Politiker der Bürgerplattform (PO) und der liberalen Partei Nowoczesna kündigten am Freitag an, bis zur nächsten Parlamentssitzung am 11. Januar dort auszuharren. "Das ist ein symbolischer und trauriger Protest und ein Novum in der Geschichte des polnischen Parlaments", sagte die Nowoczesna-Abgeordnete Joanna Scheuring-Wielgus.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.