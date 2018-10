London (SID) - Bei der Darts-WM in London stehen fünf Achtelfinalisten fest. Am Freitag gewannen die Engländer Michael "Bully Boy" Smith, Ian "The Diamond" White und Darren Webster sowie der Niederländer "Big" Benito van de Pas und der Schotte Gary Anderson ihre Zweitrundenspiele und sicherten sich damit die Plätze in der Runde der letzten 16.

Der frühere Junioren-Weltmeister Max Hopp (Idstein) spielt erst am kommenden Mittwoch (28. Dezember) in der zweiten Runde gegen den Belgier Kim Huybrechts. "Maximiser" Hopp hatte am Donnerstag bei seiner insgesamt fünften WM-Teilnahme zum zweiten Mal die Auftaktrunde überstanden.

Insgesamt waren bei der mit 1,65 Millionen Pfund dotierten Veranstaltung im Alexandra Palace, dem legendären "Ally Pally", 72 Starter aus 22 Nationen gemeldet. Der zweite Deutsche Dragutin Horvat (Kassel) ist bereits ausgeschieden.