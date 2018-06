Dallas (SID) - Beim Comeback ihres Kapitäns Dirk Nowitzki haben die Dallas Mavericks in der nordamerikanischen Profiliga NBA auf Anhieb wieder gewonnen. Zum 90:88 gegen die Los Angeles Clippers steuerte Nowitzki 17 Punkte und vier Rebounds bei. Der 38-Jährige, der wegen anhaltender Probleme mit der Achillessehne fast fünf Wochen lang pausiert hatte, bekam insgesamt 15 Minuten Einsatzzeit.

Die Mavericks feierten die Rückkehr ihrer Galionsfigur in den sozialen Medien überschwänglich. "DIRTY IS BACK!!!!!!!", twitterte der Klub beim 51:50-Halbzeitstand gegen die Clippers. Nowitzki wurde in der zweiten Hälfte geschont und erlebte den achten Saisonsieg seines Teams von der Bank aus. Matchwinner der Mavericks war Harrison Barnes, der 3,7 Sekunden vor dem Ende der Partie den entscheidenden letzten Wurf im Korb versenkte.

Eine überragende Vorstellung bot der deutsche Nationalspieler Dennis Schröder, der beim 109:108-Sieg seiner Atlanta Hawks bei den Denver Nuggets mit 27 Punkten und sechs Rebounds der beste Mann auf dem Parkett war. Die Schlagzeilen des Tages gehörten außerdem Russell Westbrook, dem beim 117:112 von Oklahoma City Thunder gegen die Boston Celtics mit 45 Punkten, elf Assists und elf Rebounds ein Triple-Double gelang. Zwölf Punkte erzielte Westbrook allein in den letzten 96 Sekunden der Partie.