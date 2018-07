Magdeburg (AFP) Unbekannte haben in Haldensleben in Sachsen-Anhalt einen Brandsatz auf eine Flüchtlingsunterkunft geworfen. Der Brandsatz landete gegen 02.30 Uhr im Waschraum der Unterkunft, nach einem kurzen Auflodern der Flammen erlosch das Feuer aber wieder, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Bewohner der Unterkunft wurden nicht verletzt, durch Verrußungen an Boden und Wänden entstand ein Sachschaden von etwa tausend Euro.

