Los Angeles (dpa) - Beste Noten zum US-Kinostart für "Toni Erdmann": Die Spitzenkritiker amerikanischer Zeitungen und Branchenblätter sind voller Lob für die Vater-Tochter-Komödie von Maren Ade. Es sei die "bei weitem lustigste fast dreistündige deutsche Komödie, die Sie je sehen werden", schreibt die "New York Times". Dem "Hollywood Reporter" zufolge könnte der "allererste, wirklich lustige" Komödien-Export aus Deutschland trotz seiner Filmlänge an den ausländischen Kinokassen erfolgreich sein. Die Zuschauer würden bei der Geschichte regelrecht durchdrehen, schreibt das "New York Magazine".

