Sydney (AFP) Nach dem Tod eines sudanesischen Flüchtlings in einem australischen Internierungslager sind dort offenbar Proteste ausgebrochen. Andere Asylbewerber in dem Lager auf der zu Papua-Neuguinea gehörenden Insel Manus hätten gegen die Behandlung des 27-Jährigen protestiert, sagte der Sprecher der australischen Flüchtlingshilfe, Ian Rintoul, am Sonntag der Nachrichtenagentur AFP.

