Maskat (AFP) Ein Gericht in Oman hat am Montag das Verbot einer Zeitung aufgehoben, die durch einen Bericht über Korruption in der Regierung ins Visier der Behörden geraten war. Die Zeitung "Asamn" dürfe wieder erscheinen, teilte ihr Anwalt Jakub al-Harithi mit.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.