Istanbul (AFP) Die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) hat nach Angaben der türkischen Regierung im Norden Syriens mindestens 30 Zivilisten getötet. Sie seien am Sonntag bei dem Versuch, aus der vom IS kontrollierten Stadt Al-Bab zu fliehen, getötet worden, erklärte die türkische Armee am Montag laut der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu. Die Angaben konnten von unabhängiger Seite nicht überprüft werden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.