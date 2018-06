Moskau (AFP) In den ehemaligen Rebellenvierteln von Aleppo sind nach russischen Angaben "mehrere Massengräber mit dutzenden Leichen" entdeckt worden. Die Menschen seien "grausam gefoltert und hingerichtet" worden, sagte am Montag der Sprecher des Verteidigungsministeriums in Moskau, Igor Konaschenko. Es müssten nun genaue Untersuchungen folgen. Diese würden aber mit Sicherheit dazu führen, dass der Westen "seine Verantwortung für die Grausamkeiten" der syrischen Rebellen anerkennen müsse.

