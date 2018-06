Moskau (AFP) Einen Tag nach dem Absturz der russischen Militärmaschine über dem Schwarzen Meer haben Taucher am Montag weitere Wrackteile der Unglücksmaschine gefunden. Wie russische Nachrichtenagenturen unter Berufung auf das Ministerium für Katastrophenschutz meldeten, befanden sich diese in 27 Metern Tiefe und rund eine Seemeile von der Küste entfernt. In den ersten Berichten der russischen Nachrichtenagenturen hatte es geheißen, der Rumpf der Maschine sei gefunden worden.

