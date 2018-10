Berlin (AFP) Der Pflegebeauftragte der Bundesregierung, Karl-Josef Laumann, hat die zum Jahreswechsel in Kraft tretende Pflegereform als "großen Fortschritt" in der Betreuung der aktuell rund 2,6 Millionen Pflegebedürftigen bezeichnet. "Alle, die pflegebedürftig sind, weil sie an Demenz erkrankt sind, bekommen höhere Leistungen", sagte Laumann der Nachrichtenagentur AFP. "Das ist wirklich ein Quantensprung."

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.