Tokio (AFP) Wegen der Vogelgrippe sind in Japan in den vergangenen Wochen bereits mehr als eine Million Hühner getötet worden. Das japanische Landwirtschaftsministerium teilte am Dienstag mit, dass ein weiterer Fall von Vogelgrippeviren des Typs H5 in der südwestlichen Region Kumamoto festgestellt worden sei. Dort müssten mehr als 90.000 Hühner gekeult werden. Die Zahl der seit November getöteten Tiere steige damit auf 1,07 Millionen.

