Gelsenkirchen (SID) - Biathletin Franziska Preuß (Haag) hat krankheitsbedingt für die 15. World Team Challenge am Mittwoch in Gelsenkirchen abgesagt. Die 22-Jährige sollte beim alljährlichen Event in der Schalker Fußball-Arena mit ihrem Freund Simon Schempp (Uhingen) antreten, zog aber einen Tag vorher zurück. Als Ersatz nominierte der Deutsche Skiverband (DSV) die Münchnerin Vanessa Hinz nach.

Schempp und Hinz waren bereits im vergangenen Jahr als Team in Gelsenkirchen angetreten und hatten gemeinsam den dritten Platz erreicht.