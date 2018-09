Frankfurt/Main (dpa) - Der frühere Bundesbankpräsident Hans Tietmeyer ist tot. Er starb am Dienstag im Alter von 85 Jahren, wie die Deutsche Bundesbank am Mittwoch in Frankfurt auf Anfrage mitteilte.

