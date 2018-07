Berlin (AFP) Die CSU plant weitere Verschärfungen in der Ausländer- und Flüchtlingspolitik. Abschiebungen von ausreisepflichtigen Ausländern, die straffällig geworden oder als Gefährder einzustufen seien, müssten nun Priorität haben, heißt es in einem Papier der CSU-Landesgruppe zur Begrenzung der Zuwanderung, das AFP am Mittwoch in Berlin vorlag. Der Text, über den zuerst die "Passauer Neue Presse" berichtete, soll in der kommenden Woche bei der Klausurtagung der Landesgruppe beschlossen werden.

