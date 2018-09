Amman (AFP) Ein Gericht in der jordanischen Hauptstadt Amman hat fünf Männer wegen "Terrorismus" zum Tode verurteilt. Die Angeklagten hätten einer Zelle mit Verbindungen zur Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) angehört, urteilte das Gericht für Staatssicherheit am Mittwoch. In demselben Prozess wurden 16 weitere Jordanier zu Gefängnisstrafen zwischen drei und 15 Jahren verurteilt, wie eine Korrespondentin der Nachrichtenagentur AFP berichtete.

