Berlin (dpa) - Heute beginnt offiziell der Verkauf von Böllern und Silvesterraketen in Deutschland für den Jahreswechsel 2016/17. Käufer müssen mindestens 18 Jahre alt sein. Die vom 29. bis 31. Dezember angebotenen Waren müssen von der Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung oder einer vergleichbaren europäischen Behörde zugelassen sein. Der Verband der pyrotechnischen Industrie erwartet in diesem Jahr mit 133 Millionen Euro Silvesterumsatz in etwa so viel wie zum vergangenen Jahreswechsel. Etwa 75 Prozent der Feuerwerkskörper sind laut VPI importiert.

