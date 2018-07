Istanbul (AFP) Russische Kampfflugzeuge haben nach türkischen Medienberichten in der Nacht zum Donnerstag mutmaßliche Stellungen der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) in der nordsyrischen Stadt Al-Bab bombardiert. Die Nachrichtenagentur Dogan meldete unter Berufung auf Militärangaben, die Angriffe hätten sich im Süden der Stadt ereignet. Von der türkischen Armee unterstützte syrische Rebellen versuchen seit Wochen, die westlich von Raka gelegene IS-Bastion Al-Bab einzunehmen. Von dort aus will Ankara die IS-Hochburg Raka zurückerobern.

