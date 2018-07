Loano (dpa) - Nach dem Tod von drei Deutschen auf einer brennenden Jacht an der italienischen Mittelmeerküste hat die Staatsanwaltschaft die Obduktion der Leichen angeordnet. Warum das 22 Meter lange Boot gestern Morgen im Hafen von Loano im Nordwesten des Landes in Brand geriet, ist weiter unklar, wie die Nachrichtenagentur Ansa berichtet. Nach der Polizei in Iserlohn bestätigte auch das Auswärtige Amt, dass bei dem Brand drei Menschen starben und eine Frau überlebte. Die 52-Jährige hatte sich rechtzeitig aus dem brennenden Boot befreien können.

