Hannover (AFP) Eine Siebenjährige ist im niedersächsischen Sehnde durch einen Feuerwerkskörper schwer verletzt worden. Eine 14-jährige Freundin des Mädchens steckte ihr am Donnerstagabend beim Spielen auf einem Schulhof einen angezündeten Böller in den Ausschnitt, wie die Polizei in Hannover am Freitag mitteilte.

