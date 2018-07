Moskau (AFP) Als Vergeltung für die diplomatischen Strafmaßnahmen aus Washington weist Russland eine Reihe von US-Diplomaten aus: Die Regierung in Moskau wolle 35 US-Diplomaten ausweisen, sagte der russische Außenminister Sergej Lawrow am Freitag im russischen Fernsehen. Am Vortag hatten die USA 35 russische Diplomaten wegen der mutmaßlichen russischen Hacker-Attacken im US-Wahlkampf zum Verlassen des Landes aufgefordert.

