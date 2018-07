Doha (SID) - Exakt einen Monat nach der Niederlage im Duell um die Schach-Weltmeisterschaft ist dem Russen Sergej Karjakin bei der WM im Blitzschach die Revanche gegen seinen Rivalen Magnus Carlsen gelungen. Der 26-Jährige kam bei dem Turnier am Freitag in Doha nach 21 Partien ebenso wie Carlsen auf 16,5 Punkte, verwies den Norweger aber dank der besseren Feinwertung auf Platz zwei.

Für Karjakin, der bei dem Turnier mit auf drei Minuten pro Spieler verkürzter Bedenkzeit unter anderem Carlsen im direkten Duell schlug, ist es der erste Triumph im Blitzschach. Im November hatte der Russe beim WM-Duell im klassischen Schach in New York im Tie-Break gegen den gleichaltrigen Titelverteidiger Carlsen verloren.

Bei der Schnellschach-WM am Mittwoch hatte der norwegische Nationalheld Carlsen seinen Titel ebenfalls aufgrund der schlechteren Feinwertung an den Ukrainer Wassili Iwantschuk verloren. In der Feinwertung wird berücksichtigt, ob ein Spieler seine Punkte gegen starke oder schwache Gegner geholt hat.