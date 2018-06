West Palm Beach (dpa) - Der künftige US-Präsident Donald Trump wird den Silvesterabend in der Gesellschaft von "Rocky"-Darsteller Sylvester Stallone verbringen. Der Schauspieler ist zu der Party in Trumps Ferienanlage Mar-a-Lago in Florida eingeladen, wie ein Sprecher des designierten Präsidenten am Freitag sagte. Auf dem Programm für den Abend stehen eine Cocktail-Hour und Tanzen. Der Bruder des Schauspielers, Frank Stallone, hatte sich im Wahlkampf als großer Unterstützer Trumps hervorgetan.

