New York (AFP) Der UN-Sicherheitsrat hat sich einstimmig hinter die russisch-türkische Initiative zur Beilegung des Syrien-Konflikts gestellt. Die Mitglieder des Rats votierten am Samstag für eine von Russland und der Türkei vorgelegte Resolution. Ein von Russland und der Türkei ausgearbeiteter Plan sieht neben der am Freitag ausgerufenen landesweiten Waffenruhe Friedensgespräche in der kasachischen Hauptstadt Astana vor.

