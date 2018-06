Bad Grönenbach (dpa) - Bei einer Karambolage auf der Autobahn 7 in Bayern sind in der Silvesternacht sechs Menschen ums Leben gekommen. Mindestens 13 weitere Fahrzeuginsassen seien verletzt worden, teilte die Polizei am Sonntag mit. Die Bergungsarbeiten seien noch im Gange.

