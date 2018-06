Saarbrücken (AFP) Die Sicherheitsbehörden im Saarland haben einen Mann wegen mutmaßlicher Terrorfinanzierung festgenommen. Der 38-Jährige aus Saarbrücken sei bereits am Samstag gefasst worden, teilte das Landespolizeipräsidium in der Landeshauptstadt am Montag mit. Einzelheiten wollen Polizei und Staatsanwaltschaft am Montagmittag bei einer Pressekonferenz in Saarbrücken mitteilen.

