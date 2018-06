Stockholm (AFP) Schweden hat den Rechtsextremisten John Ausonius an Deutschland ausgeliefert, der wegen Mordes und mehrfachen Mordversuchs in Schweden seit 1992 inhaftiert war. Staatsanwalt Krister Pettersson sagte der Nachrichtenagentur AFP am Montag, die Auslieferung des 63-Jährigen sei kurz vor Jahresende erfolgt.

