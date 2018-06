Köln (AFP) Kölns Polizeipräsident Jürgen Mathies hat die Verwendung des Begriffs "Nafris" für Nordafrikaner in einer Twitter-Botschaft seiner Behörde während des Silvestereinsatzes in Köln bedauert. "Nafri" sei ein polizeiintern verwendeter "Arbeitsbegriff", sagte Mathies am Montag im Westdeutschen Rundfunk. Die öffentliche Verwendung des Begriffs in dem Polizeitweet vom Silvesterabend bedaure er "außerordentlich". "Das muss ich jetzt dem Eifer des Gefechts auch zuschreiben", sagte Mathies.

