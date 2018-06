Köln (SID) - Im berühmt-berüchtigten "Ally Pally" ermitteln die Herren der Pfeile ihren Weltmeister. Beim Finale der Darts-WM erwartet die beiden Kontrahenten in der Londoner Kultarena wie immer eine feuchtfröhliche Party-Atmosphäre. Ab 21.00 geht es für die Finalisten darum, ihre Pfeile in den nur acht Milimeter großen Doppel- und Triple-Feldern unterzubringen. In den vergangenen beiden Jahren gewann der Schotte Gary Anderson.

In Paraguay beginnt die 39. Auflage der Rallye Dakar. Die erste Etappe der härtesten Marathon-Rallye der Welt steht am Montag auf dem Programm. Knapp 9000 Kilometer gilt es anschließend bei brütender Hitze in Paraguay und Argentinien oder klirrender Kälte in den Höhen der bolivianischen Anden zurückzulegen, bevor die Teilnehmer am 14. Januar in der argentinischen Hauptstadt Buenos Aires ins Ziel einlaufen.