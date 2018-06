Istanbul (AFP) Bei den Ermittlungen zu dem Anschlag auf eine Nobeldisco in Istanbul hat die türkische Polizei laut Medienberichten acht Verdächtige festgenommen. Weitere Angaben zu den am Montag gefassten Verdächtigen machte die Nachrichtenagentur Dogan zunächst nicht. Zuvor hatte sich die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) zu dem Anschlag bekannt, bei dem in der Silvesternacht 39 Menschen getötet wurden.

