Ankara (AFP) Die Türkei will ihren Militäreinsatz in Syrien ungeachtet des Anschlags in der Silvesternacht in Istanbul mit 39 Toten entschlossen fortsetzen. Der stellvertretende türkische Regierungschef Numan Kurtulmus sagte am Montag nach einem Treffen des Ministerrats, die Attentäter hätten eine "Botschaft" an das türkische Militär und dessen Auslandseinsätze gewesen. Die Türkei werde den Syrien-Einsatz aber "mit Entschlossenheit fortsetzen".

