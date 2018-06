Rio de Janeiro (AFP) Sie wollten das neue Jahr in New York begrüßen, doch ihre Reise wurde zum Albtraum: Erst am Montag, drei Tage später als geplant, sind 300 Passagiere an Bord eines American-Airline-Flugs von Brasilien aus in Richtung USA gestartet. Dabei verlief zunächst alles nach Plan. Die Maschine war am Freitag wie vorgesehen in Fortaleza abgehoben, wie die Flughafenbehörde Infraero mitteilte. Doch schon beim Zwischenstopp in Rio de Janeiro begann der Ärger: Wegen technischer Probleme wurde der Weiterflug auf den folgenden Nachmittag verschoben.

