Sofia (AFP) Eine auf dem Weg nach Syrien abgefangene mutmaßliche Anhängerin der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) wird von Bulgarien an die Niederlande ausgeliefert. Ein Gericht in der südlich gelegenen Stadt Chaskowo ordnete am Dienstag die Auslieferung der Niederländerin an ihr Heimatland an. Die 33-Jährige stimmte der Überstellung an die niederländischen Behörden zu.

