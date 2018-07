Düsseldorf (AFP) Bei einem heftigen Streit in einem Düsseldorfer Restaurant ist mindestens ein Mann durch einen einen Schuss schwer verletzt worden. An der Auseinandersetzung in und vor dem Lokal waren am Montagabend mehrere Männer beteiligt, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Demnach wurde in dem Restaurant mindestens ein Schuss abgegeben, zwei weitere Schüsse fielen anschließend auf der Straße.

