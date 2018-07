Wien (AFP) Weil er aus Eifersucht einen jungen Syrer fälschlicherweise als Terroristen bezeichnet und damit einen Großeinsatz der Polizei ausgelöst hatte, ist ein 61-jähriger Österreicher festgenommen worden. Nach österreichischen Behördenangaben vom Dienstag sitzt der in Innsbruck lebende Mann seit Ende Dezember aufgrund eines europäischen Haftbefehls in Rumänien in Haft. Über seine Auslieferung wurde noch nicht entschieden.

