Istanbul (AFP) Der Entwurf zur Einführung eines Präsidialsystems in der Türkei soll am kommenden Montag ins Plenum kommen. Die Abgeordneten würden am 9. Januar mit der Debatte über die Verfassungsreform beginnen, sagte Ministerpräsident Binali Yildirim von der regierenden Partei für Gerechtigkeit und Entwicklung (AKP) am Dienstag in Ankara. Die Reform, mit der die Befugnisse von Präsident Recep Tayyip Erdogan massiv ausgeweitet werden sollen, war vergangene Woche vom zuständigen Ausschuss gebilligt worden.

