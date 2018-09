Würzburg (SID) - Der ehemalige Basketball-Bundestrainer Dirk Bauermann hat fünf Tage nach seinem Amtsantritt beim Bundesligsten s.Oliver Würzburg Verstärkung erhalten. Wie der Tabellen-14. der Bundesliga am Mittwoch mitteilte, wurde der 26 Jahre alte Guard Elijah Johnson zunächst bis zum Saisonende unter Vertrag genommen. Der Amerikaner kommt von Cibona Zagreb und soll am Sonntag zur Mannschaft stoßen. Bauermanns Premiere steigt am Freitag (19.00) bei der BG Göttingen.

In Würzburg feiert Bauermann, der die Nationalmannschaft bei der EM 2005 bis ins Finale geführt hatte, nach über vier Jahren sein Bundesliga-Comeback. Im September 2012 war der gebürtige Oberhausener bei Würzburgs Ligakonkurrent Bayern München entlassen worden und hatte danach in Litauen, Polen und Russland gearbeitet. Zuletzt war Bauermann als Nationaltrainer für den Iran tätig.