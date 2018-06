Peking (AFP) Ein mit einem Küchenmesser bewaffneter Mann ist im Süden Chinas in eine Vorschule eingedrungen und hat auf elf Kinder eingestochen. Drei der Kleinen wurden bei der Attacke am Mittwoch in der Vorschule von Pingxiang schwer verletzt, meldete die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua unter Berufung auf die Polizei.

