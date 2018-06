Doha (SID) - Bayern Münchens Trainer Carlo Ancelotti glaubt fest an den Erfolg seines beim englischen Erstligisten Manchester City zuletzt kritisierten Vorgängers Pep Guardiola. "Es ist nicht einfach für einen Trainer, sich in einem neuen Klub und einer neuen Liga auf Anhieb zurechtzufinden. Es braucht Zeit", sagte Ancelotti im Bayern-Trainingslager in Doha/Katar.

Er sei "überzeugt, dass Guardiola am Ende in Manchester einen fantastischen Job abliefern wird, so wie bereits in München". Es benötige Zeit, bis Spieler eine neue Spielidee verinnerlicht hätten.

ManCity hat nach 20 Spieltagen bereits einen größeren Rückstand auf Tabellenführer FC Chelsea, die Chancen auf den Titelgewinn in der Premier League sind gering. Für Wirbel hatte Guardiola am vergangenen Montag mit einem TV-Interview nach dem 2:1 (0:0)-Erfolg gegen Aufsteiger FC Burnley gesorgt, in dem der Katalane dünnhäutig reagierte.

Die Kritik an Guardiola überrascht Ancelotti, 2010 in England Meister mit dem FC Chelsea, nicht: "Es ist Teil unseres Jobs, kritisiert zu werden. Wenn es gut läuft, geht das Lob an die Mannschaft. Wenn nicht, ist der Trainer schuld."