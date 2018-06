Washington (AFP) Die US-geführte Koalition hat die Zahl ihrer Militärberater für die irakischen Streitkräfte bei der Offensive auf Mossul auf 450 aufgestockt. In den vergangenen zwei Wochen seien die zusätzlichen Berater entsandt worden, sagte der Koalitionssprecher, US-Oberst John Dorrian, am Mittwoch in einer Videokonferenz aus Bagdad. Die Verstärkung sei Teil einer Reihe von Maßnahmen, mit denen der Vormarsch der irakischen Truppen "beschleunigt" werden solle.

