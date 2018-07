Innsbruck (SID) - Skisprung-Weltmeister Severin Freund ist vorzeitig aus der 65. Vierschanzentournee ausgestiegen. Der 28-Jährige verzichtet wegen eines grippalen Infekts auf die abschließenden Springen in Innsbruck und Bischofshofen. Der 22. der Gesamtwertung trat bereits am Dienstagabend die Heimreise an. Das gleiche Schicksal ereilte den Österreicher Michael Hayböck, gegen den Freund im K.o.-Duell hätte antreten sollen.

"Ich habe mich am Dienstag von Sprung zu Sprung schlechter gefühlt und mich im Hotel von unserem Teamarzt untersuchen lassen. Der diagnostizierte einen grippalen Infekt und hat mir eine Pause und Ruhe verordnet", sagte Freund. Der Niederbayer hatte zuvor in der Qualifikation für das Bergisel-Springen mit einem Hüpfer auf 116,5 m nur den 47. Platz belegt.

Für Freund ist es bei seiner zehnten Tournee-Teilnahme der erste vorzeitige Ausstieg. "Das ist zwar bitter, aber da es in der Saison noch einiges zu holen gibt, wäre es unklug, nicht auf den eigenen Körper zu hören", sagte er. Ende Februar beginnt in Lahti die nordische Ski-WM, Freund geht in Finnland als Titelverteidiger an den Start.

Für Freund war die Tournee ohnehin enttäuschend verlaufen. Beim Auftakt in Oberstdorf hatte er nur den 20. Rang belegt, an Neujahr in Garmisch folgte der 21. Platz. Nach einer Hüft-OP im Frühjahr hatte der Tournee-Zweite der vergangenen Saison fünf Monate der Vorbereitung verpasst.

Erkrankt passen musste auch Hayböck. Für den Österreicher war das Aus ungleich bitterer: Hayböck hatte als Sechster der Gesamtwertung noch Podestchancen, beim Auftakt in Oberstdorf war ihm mit Rang drei ein starker Start gelungen.